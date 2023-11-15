Салютов на Новый год в Нижнем Новгороде не запланировано Общество

Централизованные салюты в честь Нового года в Нижнем Новгороде не запланированы. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на департамент культуры городской администрации.

Напомним, в прошлом году фейерверки администрацией также не организовывались. Однако сами нижегородцы могли запускать салюты на специальных площадках в каждом районе города.

Напомним, что запуск фейерверков высотой более 50 метров в Нижнем Новгороде потребует согласования.

Ранее сообщалось, что основная праздничная программа в Нижнем Новгороде продлится с 20 декабря по 7 января. Так, в рамках фестиваля "Горьковская ёлка" различные мероприятия пройдут на улице Большой Покровской, в учреждениях культуры и торговых центрах, а центральной локацией станет Театральная площадь. Ледовой каток "Горьковская ёлка" будет работать у кинотеатра "Россия".