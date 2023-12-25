Уголовное дело заведено после нападения собаки на пенсионерку в Павловском районе Происшествия

Уголовное дело завели после нападения собаки на пенсионерку в городе Горбатов Павловского района Нижегородской области.

Как сообщили в пресс-службе нижегородского СУ СК, дело возбуждено по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность).

По версии следствия, в декабре на одной из улиц города на пожилую женщину напала собака и причинила ей телесные повреждения.

После произошедшего потерпевшей была оказана необходимая медицинская помощь в медучреждении.

В настоящее время следователями СК проводится ряд следственных действий направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщалось ранее, доследственную проверку проводят после гибели женщины на улице Белинского.