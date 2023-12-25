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Происшествия

Доследственную проверку проводят после гибели женщины на улице Белинского

25 декабря 2023 14:33  [119] Происшествия

Доследственную проверку проводят после гибели женщины на пожаре на улице Белинского в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления.

По предварительным данным, 23 декабря после тушения пожара в доме по ул. Белинского в Советском районе было обнаружено тело 74-летней женщины.

При осмотре тела погибшей следов криминального характера не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как основную версию произошедшего следователи СК рассматривают неосторожное обращение с огнем.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшей трагедии.

Ранее сообщалось, что женщина погибла во время пожара на улице Белинского 23 декабря.

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Теги:
Следственное управление
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