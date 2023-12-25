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Общество

Коронавирус JN.1 вытеснил другие подвиды заболевания в мире

25 декабря 2023 15:50  [49] Общество

Всемирная организация здравоохранения озабочена по причине у быстрого распространения в мире сильно мутировавшего варианта коронавируса — JN.1. Соответствующее заявление ВОЗ опубликовала накануне, сообщает телеканал "360".

Если в начале ноября на долю JN.1 приходилось не более 10% от всех случаев COVID-19, то сейчас — уже 43%. В документе ВОЗ отмечается, что данный подвариант практически полностью вытеснил все остальные наследственные линии штамма "пирола" (BA.2.86).

"JN.1 может привести к увеличению числа случаев заболевания на фоне всплеска заражения другими вирусными и бактериальными инфекциями", — указали в ВОЗ.

При этом консультанты ВОЗ по эволюции вирусов пришли к выводу, что популяционный иммунитет, а также использование вакцин от "омикрона" сводят к минимуму число тяжёлых форм заболевания при заболевании вариантом JN.1.

В ВОЗ также сообщали, что с 20 ноября по 17 декабря заболеваемость COVID-19 в разных странах выросла на 52%, по сравнению с предыдущим четырёхнедельным периодом.

Напомним, что Минздрав России опубликовал обновлённые рекомендации для врачей по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции. В ведомстве указали, что COVID-19 приобретает характер сезонной инфекции. Симптомы заболевания стали больше схожи с ОРВИ: температура, кашель, быстрая утомляемость.

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Теги:
Здравоохранение Коронавирус
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