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Общество

Акция "Счастливый билет" пройдет в трамваях Нижнего Новгорода 26 декабря

25 декабря 2023 16:08  [141] Общество

Фото: ООО "Экологические проекты"

Акция "Счастливый билет" пройдет в трамваях Нижнего Новгорода 26 декабря. Об этом сообщили в ООО "Экологические проекты".

Согласно информации, выигравшие билеты, купленные через терминал, будут заканчиваться на комбинации цифр: 1111, 2222, 3333, 4444 и 5555.

Призерам необходимо сохранить билет и 26 декабря сообщить о своей победе по номеру: +7 (831) 241-68-43. 

Информация о победителях будет выложена в группе Корпорации развития Нижегородской области в соцсети "ВКонтакте".

27 декабря всем победителям вручат по ящику мандаринов. 

Кроме того, 26 декабря в украшенном трамвае "МиНиН" по маршруту №2 в течение дня будут ездить Дед Мороз и Снегурочка. 

Напомним, сейчас по улицам Нижнего Новгорода курсируют новогодние ретротрамваи.

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Теги:
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