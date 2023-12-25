Десятки нарушений нашли инспекторы Росприроднадзора в работе ПАО "Т Плюс" Общество

Фото: Росприроднадзор по Нижегородской области

Специалисты Управления Росприроднадзора по Нижегородской области провели масштабную плановую проверку ПАО "Т Плюс", работающего в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Инспекция побывала на трёх объектах филиала "Нижегородский": на Дзержинской, Новогорьковской и Сормовской ТЭЦ - и зафиксировала на каждом многочисленные нарушения требований природоохранного законодательства.

Так, по информации ведомства, на Новогорьковской ТЭЦ выявлено превышение нормативов допустимых сбросов по нефтепродуктам, железу, кальцию и другим загрязняющим веществам. Стоки предприятия загрязняют реку Кудьма.

В стоках, которые сливаются в Волгу Сормовской ТЭЦ, обнаружены превышения по железу, сульфатам и хлоридам, а Дзержинская ТЭЦ оказывать негативное влияние на Оку.

Проверка также показала, что на всех трёх объектах отходы складируются на необорудованных площадках, допущен совместный сбор ТКО с производственными отходами.

Кроме того, шламонакопители Дзержинской ТЭЦ оказывают влияние на подземную воду: отборы проб выявили превышения по нефтепродуктам, кальцию, барию, ртути и другим загрязняющим веществам.

В Росприроднадзоре подчеркнули, что ПАО "Т ПЛЮС" не следит за состоянием своих шламонакопителей и не ведёт производственный экологический контроль.

В итоговом акте проверки зафиксировано 61 нарушение. В отношении юридического и ответственных лиц будут вынесены постановления о привлечении к административной ответственности. Предприятие обязали устранить все выявленные нарушения.