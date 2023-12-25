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Обновленный кинозал открыли в Сокольском в ФОКе "Сокол". Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.
Согласно информации, на обновление зала из федерального бюджета при поддержке Фонда кино в рамках нацпроекта "Культура" было выделено 8 млн рублей.
На эти средства были закуплены проектор и экранное полотно, многоканальная звуковая система, новые кресла.
Зрительный зал рассчитан на 54 места. Первыми посетителями кинозала стали ребята, занимающиеся в секциях ФОКа. Для них первый показ прошел бесплатно.
Напомним, всего в Нижегородской области в 2023 году модернизировали пять кинозалов.
Ранее новый кинозал открыли в Княгинине.
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