Обновленный кинозал открыли в Сокольском Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Обновленный кинозал открыли в Сокольском в ФОКе "Сокол". Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.

Согласно информации, на обновление зала из федерального бюджета при поддержке Фонда кино в рамках нацпроекта "Культура" было выделено 8 млн рублей.

На эти средства были закуплены проектор и экранное полотно, многоканальная звуковая система, новые кресла.

Зрительный зал рассчитан на 54 места. Первыми посетителями кинозала стали ребята, занимающиеся в секциях ФОКа. Для них первый показ прошел бесплатно.

Напомним, всего в Нижегородской области в 2023 году модернизировали пять кинозалов.

Ранее новый кинозал открыли в Княгинине.