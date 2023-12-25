Сбор подписей за кандидата на выборы президента РФ Владимира Путина проходит в Дзержинске Политика

Фото: Региональный избирательный штаб

С 23 декабря в России стартовал сбор подписей в поддержку кандидатуры Владимира Путина на предстоящих выборах президента. В Нижегородской области партийные активисты и волонтеры начали работу по сбору подписей в поддержку кандидата в местах массового скопления людей - торговых центрах, на вокзале, в аэропорту и на улицах городов.

Стойка для сбора подписей за действующего президента работает и в одном из торгово-развлекательных комплексов в центре Дзержинска.

"Это наша активная гражданская позиция и наш долг, необходимо принимать участие в политической и социальной жизни государства. Важно отдать голос в пользу того человека, который достоин стать главой нашего государства. Организовать пункт сбора подписей в торговом центре – это хорошее решение, удобное для многих жителей города, в том числе для маломобильных граждан", - считает Ярослав Торало.

"В России предстоят выборы президента, и я считаю, что каждому гражданину необходимо поставить подпись за своего кандидата. Нельзя отсиживаться дома, результат зависит от каждого из нас", - отметил Алексей Кляузов.

Напомним, 18 декабря Владимир Путин лично подал пакет документов, которые требуются для выдвижения на выборах главы государства в ЦИК. Для регистрации на выборах необходимо собрать 300 тысяч подписей избирателей.

Сбор подписей продолжится до конца января. Выборы назначены на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.