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Общество

Казаки-артиллеристы из бригады "Волга" выполняют боевые задачи в зоне СВО

26 декабря 2023 09:46  [62] Общество

Казаки-артиллеристы из бригады "Волга" выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции, сообщает ИА "ПИКА".

Во время одного из боев на передовой артиллеристы нашли маленького щенка и приютили его.  

По словам участников СВО, щенков-малышей в зоне боестолкновений немало, при этом каждый борется за внимание собаки-матери.

Ранее сообщалось, что Герой России Олег Ликонцев рассказал о казаках в зоне СВО.

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Теги:
Военные СВО
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