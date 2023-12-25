Казаки-артиллеристы из бригады "Волга" выполняют боевые задачи в зоне СВО

Казаки-артиллеристы из бригады "Волга" выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции, сообщает ИА "ПИКА".
Во время одного из боев на передовой артиллеристы нашли маленького щенка и приютили его.
По словам участников СВО, щенков-малышей в зоне боестолкновений немало, при этом каждый борется за внимание собаки-матери.
Ранее сообщалось, что Герой России Олег Ликонцев рассказал о казаках в зоне СВО.
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