Казаки-артиллеристы из бригады "Волга" выполняют боевые задачи в зоне СВО Общество

Казаки-артиллеристы из бригады "Волга" выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции, сообщает ИА "ПИКА".

Во время одного из боев на передовой артиллеристы нашли маленького щенка и приютили его.

По словам участников СВО, щенков-малышей в зоне боестолкновений немало, при этом каждый борется за внимание собаки-матери.

Ранее сообщалось, что Герой России Олег Ликонцев рассказал о казаках в зоне СВО.