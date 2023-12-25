РЖД проводит предпроектные исследования для ВСМ до Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский в ходе пресс-конференции рассказал о планах по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали до Нижнего Новгорода.

По его словам, сейчас РЖД определяет необходимую скорость движения поездов по магистрали.

"Скорость 200-250 км/ч - это одна инфраструктура. Скорость 300-400 км/ч - это выделенная инфраструктура с поездом нового поколения", - отметил Сергей Дорофеевский, добавив, что поезда со скоростью в 300 км/ч смогут преодолеть путь от Нижнего Новгорода до Москвы за час.

Сейчас проводится анализ уже существующего проекта ВСМ, актуализируются необходимые данные. При этом земельные участки для строительства уже зарезервированы.

Напомним, строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) "Москва-Казань" через Нижний Новгород было отложено в 2020 году в связи "большой финансовой емкостью".

Принять решение о реализации проекта планировалась в 2022 году. В прошлом году нижегородский Минтранс сообщил, что проект приостановлен.

В августе текущего года президент России Владимир Путин заявил о необходимости строительства ВСМ до Нижнего Новгорода.