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Общество

Владимир Путин заявил о необходимости строительства ВСМ до Нижнего Новгорода

17 августа 2023 16:10  [367] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Президент России Владимир Путин в ходе церемонии открытия движения по третьему Московскому центральному диаметру заявил о необходимости строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали до Нижнего Новгорода.

По словам президента, ВСМ не только позволит сократить время в пути, но и подтолкнет развитие, например, образования и науки.

"Потому что, когда люди смогут передвигаться легко в течение получаса и часа от одной крупной агломерации в другую, то уже на самом деле расстояние будет измеряться не километрами, а минутами и часами передвижения. Если час от одной агломерации до другой, то, конечно, и учиться там, и работать там станет гораздо проще, заниматься другими видами деятельности", - подчеркнул Владимир Путин.

Также это положительно скажется на развитии высокотехнологичных сфер экономики и промышленности. 

Напомним, строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) "Москва-Казань" через Нижний Новгород было отложено в 2020 году в связи "большой финансовой емкостью".

Принять решение о реализации проекта планировалась в 2022 году. В прошлом году нижегородский Минтранс сообщил, что проект приостановлен.

Отметим, что в РЖД сообщали, что на планируемую ВСМ придется 40% пассажиропотока между Москвой и Нижним Новгородом.

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Теги:
Железная дорога
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