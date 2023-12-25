Два двухэтажных поезда будут курсировать между Нижним Новгородом и Москвой

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Начальник ГЖД Сергей Дорофеевский в ходе своей пресс-конференции рассказал о двухэтажном поезде между Нижним Новгородом и Москвой.
Напомним, запуск таких поездов запланирован на 2025 год. Всего будет запущено два состава, которые будут курсировать со скоростью 160 км/ч.
Для запуска двухэтажных поездов уже был реконструирован пешеходный переход на пути следования состава. Сборка поезда будет проходить на Тверском вагоностроительном заводе.
"Хотелось бы запустить его в 2024 году, но у завода мощности заполнены на 100%", - сказал Сергей Дорофеевский.
В новых составах будут доступны сидячие, купейные и СВ вагоны. Глава ГЖД отметил, что количество мест в двухэтажных поездах в два раза превышает вместимость существующих скоростных поездов.
Ранее сообщалось, что новый поезд начал курсировать между Нижним Новгородом и Минском.
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