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Двухэтажный поезд между Нижним Новгородом и Москвой запустят в 2025 году. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на брифинге топ-менеджеров пассажирского комплекса ОАО "РЖД".
Как рассказал первый заместитель генерального директора АО "ФПК" Алексей Жигунов, в поезде будут оборудованы сидячие места.
Напомним, в августе начальник ГЖД Сергей Дорофеевский рассказывал, что сейчас идет разработка двухэтажного поезда, который может курсировать до Москвы со скоростью 160 км/ч.
Для запуска таких поездов уже был реконструирован пешеходный переход на пути следования состава.
Ранее сообщалось, что новый поезд начал курсировать между Нижним Новгородом и Минском.
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