Временные ограничения на некоторых мостах в Нижегородской области
Нижегородские проекты - победители финала Russian Event Awards
Глеб Никитин попросил ускорить строительство метро в Нижнем Новгороде
Трамвайные пути планируют продлить до Щербинок и Новинок
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
14 декабря 2023 10:34  [7] Температура в школе на Бору понизилась из-за проблем с отоплением
14 декабря 2023 10:16  [79] Двухэтажный поезд между Нижним Новгородом и Москвой запустят в 2025 году
14 декабря 2023 10:04  [87] Руководство "ТНС энерго НН" провело встречу со студентами
14 декабря 2023 09:39  [107] Развитие доступности цифровой среды для людей с ограниченными возможностями обсудили специалисты в рамках проекта "Цифровая Россия"
14 декабря 2023 09:02  [151] Вручение премии "НЕЙМАРК. Лидеры ИТ-индустрии" впервые состоялось в Нижнем Новгороде
13 декабря 2023 18:44  [312] Двух россиян впервые лишили гражданства за совершение преступления
13 декабря 2023 18:35  [250] Производство овощей в Нижегородской области в 2023 году увеличилось на 17%
13 декабря 2023 18:13  [244] Еще 14 квартир для детей-сирот перейдет в собственность Нижнего Новгорода
13 декабря 2023 17:29  [323] Новый поезд начал курсировать между Нижним Новгородом и Минском
13 декабря 2023 17:15  [249] Правительство РФ утвердило размер квот на ввоз говядины и мяса птицы на 2024 год
Общество

Двухэтажный поезд между Нижним Новгородом и Москвой запустят в 2025 году

14 декабря 2023 10:16  [79] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Двухэтажный поезд между Нижним Новгородом и Москвой запустят в 2025 году. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на брифинге топ-менеджеров пассажирского комплекса ОАО "РЖД".

Как рассказал первый заместитель генерального директора АО "ФПК" Алексей Жигунов, в поезде будут оборудованы сидячие места.

Напомним, в августе начальник ГЖД Сергей Дорофеевский рассказывал, что сейчас идет разработка двухэтажного поезда, который может курсировать до Москвы со скоростью 160 км/ч.

Для запуска таких поездов уже был реконструирован пешеходный переход на пути следования состава.

Ранее сообщалось, что новый поезд начал курсировать между Нижним Новгородом и Минском.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Железная дорога поезд
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
15 ноября 2023 16:25Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph