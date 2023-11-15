Двухэтажный поезд между Нижним Новгородом и Москвой запустят в 2025 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Двухэтажный поезд между Нижним Новгородом и Москвой запустят в 2025 году. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на брифинге топ-менеджеров пассажирского комплекса ОАО "РЖД".

Как рассказал первый заместитель генерального директора АО "ФПК" Алексей Жигунов, в поезде будут оборудованы сидячие места.

Напомним, в августе начальник ГЖД Сергей Дорофеевский рассказывал, что сейчас идет разработка двухэтажного поезда, который может курсировать до Москвы со скоростью 160 км/ч.

Для запуска таких поездов уже был реконструирован пешеходный переход на пути следования состава.

Ранее сообщалось, что новый поезд начал курсировать между Нижним Новгородом и Минском.