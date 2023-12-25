Двадцать авианаправлений доступны из Нижнего Новгорода в новогодние каникулы Общество

В новогодние каникулы из Международного аэропорта Нижнего Новгорода им. Чкалова будут доступны 20 направлений полётов, в том числе 6 международных. Обслуживание данных регулярных и чартерных рейсов выполняют 11 авиакомпаний.

Согласно информации, с 30 декабря по 8 января прямыми регулярными рейсами можно отправиться в Астрахань, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Махачкалу, Минеральные Воды, Москву, Новосибирск, Самару, Санкт-Петербург, Сочи, Томск, Челябинск.

Кроме того, в праздничные дни из Нижнего Новгорода можно будет отправиться в Ереван, Минск, Стамбул, Ташкент, Шарм-эль-Шэйх и Хургаду.

Как рассказали в пресс-службе нижегородского аэропорта, последний в 2023 году рейс принят из Хургады: прибытие запланировано в 22:30. А первые пассажиры в Новом году вылетят из Нижнего Новгорода в Махачкалу в 6:10.