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Общество

Информресурс по корпоративному спорту появится в Нижегородской области

26 декабря 2023 14:13  [177] Общество

Фото: с портала Geo. Pro

Информресурс по корпоративному спорту появится в Нижегородской области. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на министерство спорта региона.

Согласно информации, ресурс будет представлять собой рейтинг рейтинг корпоративных команд всех предприятий.

При составлении рейтинга будет учитываться активность предприятий в спортивных мероприятиях. Также на ресурсе будет представлена программа мероприятий по корпоративному спорту.

В настоящее время в спортивных событиях регулярно участвует более 200 нижегородских компаний, которые также проводят внутренние соревнования, организуют регулярные тренировки.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область признана лучшим регионом по развитию корпоративного спорта.

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Теги:
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