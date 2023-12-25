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Информресурс по корпоративному спорту появится в Нижегородской области. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на министерство спорта региона.
Согласно информации, ресурс будет представлять собой рейтинг рейтинг корпоративных команд всех предприятий.
При составлении рейтинга будет учитываться активность предприятий в спортивных мероприятиях. Также на ресурсе будет представлена программа мероприятий по корпоративному спорту.
В настоящее время в спортивных событиях регулярно участвует более 200 нижегородских компаний, которые также проводят внутренние соревнования, организуют регулярные тренировки.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область признана лучшим регионом по развитию корпоративного спорта.
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