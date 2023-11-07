Нижегородская область признана лучшим регионом по развитию корпоративного спорта Спорт

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Нижегородская область признана лучшим регионом по развитию корпоративного спорта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Глеб Никитин.

Согласно информации, регион победил в номинации "Лучшая региональная программа года по популяризации и развитию спорта и здорового образа жизни" II Национальной премии в области развития корпоративного спорта.

Глеб Никитин отметил, что число корпоративных участников нижегородских забегов за последние пять лет выросло в шесть раз. Пользуются популярностью и другие мероприятия, например, "Лыжня России" и заплыв "X-Waters".

В 2023 году в спортивных мероприятиях в Нижегородской области приняли участие более 200 корпоративных команд - около 8,5 тысяч человек.

"Лично знаю много руководителей, которые и сами участвуют, и увлекают за собой своих сотрудников, приучают к спорту и создают для этого условия. Спасибо вам!" - написал Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что более 1,4 млн жителей Нижегородской области регулярно занимаются спортом.