Восемь новых туалетных модулей установили в центре Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Восемь новых туалетных модулей установили в самых проходимых общественных пространствах в центре Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в городской Дирекции парков и скверов.

Согласно информации, установка проведена в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" и муниципальной программы "Развитие туризма на территории города Нижнего Новгорода".

Отмечается, что цвет модулей был подобран специально под окружающую обстановку (серый, терракотовый, тёмно-зелёный, серый с добавлением дерева, бежевый).

Так, туалеты установили на улице Рождественской в районе домов № 17, 49Б и у Канавинского моста; на улице Короленко в районе дома №17; улице Ильинской в районе дома №13; на Верхне-Волжской набережной в районе сквера имени П.Н. Нестерова; в Ковалихинском сквере, а также на площади Горького.

Модули будут открыты после подключения водоснабжения.

Ранее сообщалось, что десять навигационных столбов установят для туристов в историческом центре Нижнего Новгорода.