Врачи скорой помощи смогут оказывать помощь без согласия пациента Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Врачи "скорых" смогут оказывать медицинскую помощь без согласия пациента. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, сообщает телеканал "360".

Согласно информации, при угрозе жизни человека специалисты могут оказать ему помощь, если перед этим пациент или его законный представитель намеренно не отказались от медицинского вмешательства.

Если же человек неспособен выразить свою волю, то принять решение об оказании помощи сможет старший медработник выездной бригады.

Отметим, что у пациентов и их представителей сохраняется право отказаться от медицинского вмешательства. Отказ необходимо оформить письменно.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область дополнительно получит 20 млн рублей на зарплату медикам.