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Общество

Нижегородская область дополнительно получит 20 млн рублей на зарплату медикам

25 декабря 2023 11:52  [120] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении в 2024 году дополнительных средств на оплату труда медицинских работников.

Согласно информации, всего между регионами будет распределено более 7,5 млрд рублей, из которых чуть более 20 млн рублей направят Нижегородской области.

Деньги будут распределены между бюджетами территориальных фондов обязательного медицинского страхования (ОМС).

Решение о дополнительном финансировании было принято исходя из прогноза прироста численности медработников. Предполагается, что в следующем году в медучреждения придут работать ещё более 9,5 тысячи врачей и почти 17 тысяч специалистов среднего медицинского персонала.

Ранее сообщалось, что стимулирующие выплаты получили 175 нижегородских медиков дефицитных специальностей.

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Теги:
Зарплата Здравоохранение
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