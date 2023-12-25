Метро Нижнего Новгорода в новогоднюю ночь будет работать до 2:00 Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

МП "Нижегородское метро" опубликовало график работы метрополитена в новогодние праздники.

Согласно информации, в новогоднюю ночь станции закроются в 02:00, а 1 января они откроются в 06:00.

Последние поезда с конечных станций в новогоднюю ночь отправятся в 02:04, а интервал движения поездов с полуночи до закрытия метро будет составлять 10 минут.

Со 2 по 8 января движение поездов будет осуществляться по графику выходного дня (интервал движения - 10 минут, время работы метро - с 05:30 до 00:00).

Напомним, с 20 декабря в метро Нижнего Новгорода курсируют "новогодние" вагоны.