Метро Нижнего Новгорода в новогоднюю ночь будет работать до 2:00

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МП "Нижегородское метро" опубликовало график работы метрополитена в новогодние праздники.
Согласно информации, в новогоднюю ночь станции закроются в 02:00, а 1 января они откроются в 06:00.
Последние поезда с конечных станций в новогоднюю ночь отправятся в 02:04, а интервал движения поездов с полуночи до закрытия метро будет составлять 10 минут.
Со 2 по 8 января движение поездов будет осуществляться по графику выходного дня (интервал движения - 10 минут, время работы метро - с 05:30 до 00:00).
Напомним, с 20 декабря в метро Нижнего Новгорода курсируют "новогодние" вагоны.
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