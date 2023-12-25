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Общество

Доступ к управлению снегоходами упростили в России

26 декабря 2023 16:46  [140] Общество

Фото: с сайта unsplash.com

Доступ к управлению снегоходами упростили в России. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, сообщает телеканал "360".

Согласно информации, взять снегоход или другие машины категории "А1" в аренду можно будет с правами категорий "В", "С" и "D".

Ранее к управлению машинами категории "А1" допускались только водители с удостоверением тракториста-машиниста или временным удостоверением на право ездить на транспорте такого вида.

Также, согласно закону, правительство сможет устанавливать правила заключения и исполнения договоров по аренду таких машин.

Напомним, с 1 апреля 2024 года в России изменят правила сдачи экзамена на водительские права.

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Теги:
ПДД Транспорт
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