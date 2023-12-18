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Общество

Правила сдачи экзамена на водительские права изменят с 1 апреля 2024 года

22 декабря 2023 18:35  [106] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Правила сдачи экзамена на водительские права изменят с 1 апреля 2024 года. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, количество допустимых штрафных баллов будет увеличено с пяти до семи.

С апреля к экзамену не будут допускать граждан, не имеющих в настоящее время водительских прав, но получавших ранее штраф за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. К экзамену они будут допущены по истечении срока, в течение которого считаются подвергнутыми административному наказанию.

Также экзамен не смогут сдать те учащиеся, у которых истек срок действия паспорта или медзаключения об отсутствии противопоказаний к управлению ТС.

Кроме того, сдать на водительские права не смогут лица, не явившиеся в военкомат после получения повестки.

Ранее сообщалось, что состоящих на учете у нарколога водителей лишили прав в Городце.

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Теги:
Автомобили ГИБДД
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