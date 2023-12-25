Сходы в подземный пешеходный переход на площади Революции открыли после ремонта

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Ремонт сходов в подземного пешеходного перехода на площади Революции и улице Гордеевской завершили в Канавинском районе. Об этом сообщили районной администрации.
Согласно информации, в переходе расширили ступени и подключили к ним подогрев.
Также построен пандус, угол которого соответствует нормативу. Облицовку сходов планируется завершить весной-летом.
При работах на сходах была с нуля залита монолитная конструкция, восстановлено нарушенное благоустройство, проведена облицовка гранитной плитой.
Кроме того, было смонтировано новое освещение, установлены перила.
Ранее сообщалось, что сходы станций метро "Парк культуры" и "Двигатель Революции" готовы на 90%.
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