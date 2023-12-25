Сходы в подземный пешеходный переход на площади Революции открыли после ремонта Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Ремонт сходов в подземного пешеходного перехода на площади Революции и улице Гордеевской завершили в Канавинском районе. Об этом сообщили районной администрации.

Согласно информации, в переходе расширили ступени и подключили к ним подогрев.

Также построен пандус, угол которого соответствует нормативу. Облицовку сходов планируется завершить весной-летом.

При работах на сходах была с нуля залита монолитная конструкция, восстановлено нарушенное благоустройство, проведена облицовка гранитной плитой.

Кроме того, было смонтировано новое освещение, установлены перила.

Ранее сообщалось, что сходы станций метро "Парк культуры" и "Двигатель Революции" готовы на 90%.