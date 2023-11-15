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Общество

Сходы станций метро "Парк культуры" и "Двигатель Революции" готовы на 90%

06 декабря 2023 13:38  [104] Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев проверил готовность сходов на станциях метро "Парк культуры" и "Двигатель Революции". 

Мэр отметил, что работы выполняет тот же подрядчик, что и на сходах у Московского вокзала. Сроки здесь также сорваны, поэтому исполнитель будет оштрафован.

Сейчас готовность сходов на обеих станциях оценивается более чем в 90%. 

На данный момент смонтированы новые навесы, ступени с подогревом, перила и пандусы, все коммуникации и насосное оборудование. В ближайшее время будет проведена внутренняя облицовка стен и ступеней. 

Как рассказал Юрий Шалабаев, строительство новых навесов над станциями метро продолжится и в 2024 году.

Напомним, несколько павильонов над входами в метро демонтировали в Нижнем Новгороде осенью 2021 года.

Для определения дизайна новых навесов весной 2022 года был объявлен конкурс. По его итогам проект Дмитрия Пермякова был признан лучшим архитектурным решением.

Проект работ по установке павильонов пяти станций метро в Нижнем Новгороде был спроектирован за 4,7 млн рублей.

Работы по возведению сходов к станциям метро "Парк Культуры", "Двигатель Революции" и "Ленинская" начались весной.

Ранее сообщалось, что ремонт сходов подземных переходов на площади Революции завершен на 95%.

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