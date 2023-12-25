Электричка свяжет Кстово и Мызу в 2025 году
"Волги" снова начнут собирать в Нижнем Новгороде
Трамвайные пути планируют продлить до Щербинок и Новинок
Двухэтажные поезда между Нижним Новгородом и Москвой
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
26 декабря 2023 19:02  [54] Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Валерия Шамшурина
26 декабря 2023 18:53  [72] Поставщик сладких подарков для детсадов Нижнего Новгорода сорвал сроки доставки
26 декабря 2023 18:36  [99] Двадцать нижегородцев получили нагрудные знаки "Дети военного времени"
26 декабря 2023 18:00  [105] Проект по развитию села Пурех реализован в 2023 году по госпрограмме КРСТ
26 декабря 2023 17:45  [108] Сходы в подземный пешеходный переход на площади Революции открыли после ремонта
26 декабря 2023 17:12  [133] Каркас ледовой арены на Стрелке готов почти на 90%
26 декабря 2023 17:03  [126] Благотворительная ёлка главы Нижнего Новгорода собрала около тысячи ребятишек
26 декабря 2023 16:46  [161] Доступ к управлению снегоходами упростили в России
26 декабря 2023 15:55  [250] Метро Нижнего Новгорода в новогоднюю ночь будет работать до 2:00
26 декабря 2023 15:38  [199] Врачи скорой помощи смогут оказывать помощь без согласия пациента
Общество

Поставщик сладких подарков для детсадов Нижнего Новгорода сорвал сроки доставки

26 декабря 2023 18:53  [72] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Все воспитанники муниципальных детских садиков и учащиеся начальных классов школ Нижнего Новгорода получат сладкие новогодние подарки до 29 декабря включительно. Об этом сообщили в городском департаменте образования.

Глава ведомства Владимир Радченко рассказал, что выбор поставщика новогодних подарков проходил в соответствии регламентирующим федеральным законом. Всего на конкурс было подано четыре заявки.

Но выбранные поставщик нарушил условия контракта, а именно график поставок, который предусматривал поступление продукции в период с 19 по 22 декабря.

В результате в некоторых детских садах города утренники прошли без вручения подарков.

В адрес поставщика направлены претензии по начислению пени и будут предъявлены штрафные санкции.

На данный момент подарки уже поступили во все детские сады и продолжают поступать в школы.

"Ребят, у которых утренники уже прошли, обязательно в группе посетит Дед Мороз со Снегурочкой и вручит новогодний сладкий подарок", – подчеркнул Владимир Радченко.

Напомним, за счёт городского бюджета Нижнего Новгорода новогодние подарки получат 131,5 тысячи маленьких нижегородцев. На эти цели было выделено 65,6 млн рублей.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети Новый год
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
25 декабря 2023 14:42Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph