Поставщик сладких подарков для детсадов Нижнего Новгорода сорвал сроки доставки

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Все воспитанники муниципальных детских садиков и учащиеся начальных классов школ Нижнего Новгорода получат сладкие новогодние подарки до 29 декабря включительно. Об этом сообщили в городском департаменте образования.
Глава ведомства Владимир Радченко рассказал, что выбор поставщика новогодних подарков проходил в соответствии регламентирующим федеральным законом. Всего на конкурс было подано четыре заявки.
Но выбранные поставщик нарушил условия контракта, а именно график поставок, который предусматривал поступление продукции в период с 19 по 22 декабря.
В результате в некоторых детских садах города утренники прошли без вручения подарков.
В адрес поставщика направлены претензии по начислению пени и будут предъявлены штрафные санкции.
На данный момент подарки уже поступили во все детские сады и продолжают поступать в школы.
"Ребят, у которых утренники уже прошли, обязательно в группе посетит Дед Мороз со Снегурочкой и вручит новогодний сладкий подарок", – подчеркнул Владимир Радченко.
Напомним, за счёт городского бюджета Нижнего Новгорода новогодние подарки получат 131,5 тысячи маленьких нижегородцев. На эти цели было выделено 65,6 млн рублей.
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