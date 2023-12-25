Дед Мороз-полицейский поздравил автолюбителей Нижнего Новгорода Общество

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

В преддверии новогодних праздников и зимних школьных каникул сотрудники ГИБДД Нижнего Новгорода вышли на одну из центральных улиц города, чтобы поздравить участников дорожного движения с наступающим Новым годом. К ним присоединился Дед Мороз, роль которого сыграл председатель Общественного совета при областном полицейском главке, почётный гражданин Нижнего Новгорода Вадим Гребенщиков.

Традиционное мероприятие состоялось в рамках всероссийской акции "Полицейский Дед Мороз". Участникам дорожного движения напомнили о мерах безопасности в зимний период. Особое внимание уделялось водителям, перевозящим детей в салоне автомобиля.

Кроме того, начальник отдела ГИБДД УМВД по Нижнему Новгороду полковник полиции Валерий Иванов провёл побеседовал с автолюбителями на тему соблюдения Правил дорожного движения.

Дед Мороз вручил каждому ребёнку в автомобилях сладкие подарки и сказал добрые напутственные слова. Взрослые автолюбители также не остались без полезных подарков.

"Жизнь каждого участника дорожного движения неразрывно связана с многочисленными перемещениями, а транспорт – важный атрибут наших дней. Пример правильного поведения на дороге не только залог сохранности жизни и здоровья, но и важный воспитательный аспект для наших детей. А когда за хорошее поведение поощряет Дед Мороз, вручая полезные и сладкие подарки как взрослым, так и детям – вдвойне приятно", - отметил Валерий Иванов.

Вадим Гребенщиков добавил, что проведение новогодней акции, направленной на пропаганду безопасности дорожного движения, стало уже доброй традицией.

"Вас дома ждут близкие и любимые люди, и вы, помня об этом, обязательно соблюдайте Правила дорожного движения. Залогом безопасности является взаимная вежливость и уважение между всеми участниками движения", - обращался Дед Мороз к водителям.

Нижегородские автомобилисты были приятно удивлены новогоднему сюрпризу.

"Подготовив сразу же документы на проверку, я не ожидал, что стану участником профилактического мероприятия. Спасибо сотрудникам ГИБДД за теплые пожелания и новые знания в области дорожного движения. Ну и конечно, спасибо Деду Морозу, который подарил положительные эмоции не только моему ребёнку, но и мне. В чудеса и добро верить нужно каждому, независимо от возраста", - поделился своими эмоциями один из участников акции.

Напомним, сотрудники ГУ МЧС по Нижегородской области 25 декабря провели традиционную предновогоднюю акцию для маленьких пациентов Нижегородской областной детский больницы. Спасатели-альпинисты в костюмах Дедов Морозов появились в окнах палат, спустившись с крыши. А Дед Мороз-пожарный вместе со Снегурочкой поднялись к окнам палат с помощью коленчатого подъёмника и пожелали детям здоровья и счастья.