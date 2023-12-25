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Общество

Нижегородская канатная дорога опубликовала график работы в новогодние праздники

27 декабря 2023 12:17  [113] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская канатная дорога опубликовала график работы в новогодние праздники.

Согласно информации, 31 декабря канатная дорога будет работать с 09:00 до 20:00. 1 января переправа откроется в 12:00 и закроется в 22:00.

С 2 по 8 января канатка будет работать с 09:00 до 22:00. В новогодние праздники перерыва на регламентные работы не будет.

В штатном режиме канатная дорога возобновит работу 9 января.

Ранее сообщалось, что метро Нижнего Новгорода в новогоднюю ночь будет работать до 2:00.

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Теги:
Канатная дорога
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