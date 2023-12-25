Нижегородская канатная дорога опубликовала график работы в новогодние праздники Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская канатная дорога опубликовала график работы в новогодние праздники.

Согласно информации, 31 декабря канатная дорога будет работать с 09:00 до 20:00. 1 января переправа откроется в 12:00 и закроется в 22:00.

С 2 по 8 января канатка будет работать с 09:00 до 22:00. В новогодние праздники перерыва на регламентные работы не будет.

В штатном режиме канатная дорога возобновит работу 9 января.

Ранее сообщалось, что метро Нижнего Новгорода в новогоднюю ночь будет работать до 2:00.