Бесплатный каток "Горьковская ёлка" откроется у кинотеатра "Россия" 28 декабря Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Главный каток благотворительного фестиваля "Горьковская ёлка" откроется 28 декабря на площадке возле кинотеатра "Россия" на проспекте Ленина. Открытие состоится в 13:00, сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своих соцсетях.

Напомним, покататься здесь можно будет совершенно бесплатно.

В прокате можно будет безвозмездно брать коньки на один сеанс - 45 минут. Специально для этого закуплены более ста пар самых ходовых размеров, уточнил мэр.

Каток будет работать ежедневно - с 13:00 до 21:00 до 26 февраля.

Кроме того, Юрий Шалабаев рассказал, что в настоящее время продолжается заливка оставшихся дворовых коробок. Он пояснил, что из-за плюсовой температуры и сильных дождей пришлось сдвинуть сроки заливки, но к новогодним праздникам все будут готовы - всего 38 муниципальных ледовых площадок.

Ранее сообщалось, что каток на "Воднике" открылся 20 ноября и будет работать до 25 февраля. Свободные катания организуют ежедневно с 12:00 до 14:00 и с 20:15 до 21:45.

В парке "Швейцария", Автозаводском парке и на стадионе "Труде" действуют 50% льготы для детей и взрослых, а дошкольники до 7 лет на любые платные катки проходят бесплатно.