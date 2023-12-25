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Размер грантов и субсидий для предпринимателей увеличат в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.
Согласно информации, размер поддержки увеличен до 200 000 рублей и 600 000 рублей вместо 100 тысяч рублей и 420 тысяч рублей, как годом ранее.
Всего поддержку в 2023 году окажут более 100 предпринимателям и компаниям, среди которых проектировщики переустройства инженерных сетей при строительстве метро и трассы М-12, производители спецтехники и другие.
Средства в основном будут направлены на уплату первого взноса при заключении договоров лизинга, а также уплату лизинговых платежей.
Ранее сообщалось, что поддержка нижегородских самозанятых за три года превысила 21 млн рублей.
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