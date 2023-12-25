Нижегородские автобусы и троллейбусы в новогоднюю ночь будут работать до 2:00 Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Специалист по связям с общественностью ГКУ НО "ЦРТС" Ирина Сухова рассказала о работе общественного транспорта в Нижнем Новгороде в новогоднюю ночь.

Согласно информации, в ночь с 31 декабря по 1 января до 02:00 будут курсировать троллейбусы № 4, 5, 9, 10, 14, 15, 17 и 31.

Также до двух часов ночи будет продлена работа автобусных маршрутов А-1, А-3, А-11, А- 40, А-41, А-43, А-48, А-61, А-68, А-71, А-92 и А-95.

С 1 по 8 января общественный транспорт будет работать по расписанию выходного дня.

Ранее сообщалось, что метро Нижнего Новгорода в новогоднюю ночь будет работать до 2:00. Также график работы в новогодние праздники опубликовала нижегородская канатная дорога.

Кроме того, до двух часов ночи будут работать трамваи №2, №3, №8 и №21.