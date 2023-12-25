Восемь площадок для запуска фейерверков будет доступно в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Восемь площадок для запуска фейерверков будет доступно в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в "Управлении ГОЧС города Нижнего Новгорода".

Так, в Автозаводском районе фейерверки можно будет запускать на пляжной зоне Паркового озера - в двух местах на улице Героя Смирнова.

В Канавинском районе для запуска салютов доступны пляжные зоны на Мещерском озере и на озере Сортировочном - рядом с улицей Архангельской.

В Ленинском районе площадка организована на Заречном бульваре у дома №1, в Нижегородском районе - у дома №112А на набережной Гребного канала (напротив ресторана).

В Приокском районе место для запуска фейерверков организована у дома №14 в поселке Черепичный, в Сормовском районе салюты будут запускать в Сормовском парке, а в Новинском сельсовете - на площадке у дома №20 по улице Центральной.

Напомним, администрация Нижнего Новгорода в Новый год не будет организовывать салюты.

В Нижегородской области в новогодние праздники действует противопожарный режим. Отметим, что запуск фейерверков высотой более 50 метров в Нижнем Новгороде потребует согласования.