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Общество

Центр искусственного интеллекта в сфере медицины создадут на базе ННГУ

29 декабря 2023 14:28  [137] Общество

Центр искусственного интеллекта в сфере медицины создадут на базе ННГУ имени Лобачевского. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Согласно информации, право на создание такого центра университет получил в рамках второй волны федерального проекта "Искусственный интеллект". Партнерами центра станут Сбер и "Лартех Телеком" (АО "ЭР-Телеком Холдинг").

Специалисты центра будут разрабатывать искусственный интеллект, который поможет в борьбе с различными группами заболеваний, например, с сердечно-сосудистыми.

Глеб Никитин отметил, что центр станет частью технологической экосистемы, уже включающей ИТ-кампус "НЕЙМАРК", НОЦ, ИНТЦ.

Ранее сообщалось, что лаборатория в сфере ИИ появится в нижегородском IT-кампусе "НЕЙМАРК".

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Теги:
IT Медицина и здоровье ННГУ
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