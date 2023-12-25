Центр искусственного интеллекта в сфере медицины создадут на базе ННГУ Общество

Центр искусственного интеллекта в сфере медицины создадут на базе ННГУ имени Лобачевского. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Согласно информации, право на создание такого центра университет получил в рамках второй волны федерального проекта "Искусственный интеллект". Партнерами центра станут Сбер и "Лартех Телеком" (АО "ЭР-Телеком Холдинг").

Специалисты центра будут разрабатывать искусственный интеллект, который поможет в борьбе с различными группами заболеваний, например, с сердечно-сосудистыми.

Глеб Никитин отметил, что центр станет частью технологической экосистемы, уже включающей ИТ-кампус "НЕЙМАРК", НОЦ, ИНТЦ.

Ранее сообщалось, что лаборатория в сфере ИИ появится в нижегородском IT-кампусе "НЕЙМАРК".