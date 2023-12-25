Более 20 незаконных ёлочных базаров выявили в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Полицейские провели в Нижнем Новгороде мероприятия по предотвращению незаконной продажи хвойных деревьев, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, в рамках рейдов правоохранители выявили 21 незаконный ёлочный базар и зафиксировали 30 административных правонарушений.

В частности, было составлено 23 протокола за торговлю без соответствующей регистрации, 7 протоколов - за торговлю в неотведенных местах.

Также было изъято 70 деревьев.

Ранее сообщалось, что новогодние ели в Нижнем Новгороде начнут убирать после 13 января.