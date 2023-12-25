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Новогодние ели в Нижнем Новгороде начнут убирать после 13 января

26 декабря 2023 13:43  [96]

Фото: Кира Мишина

Новогодние ели в Нижнем Новгороде начнут убирать после 13 января. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на мэрию.

После того, как ёлки будут демонтированы, по городу начнут снимать иллюминацию и остальные новогодние украшения. Процесс продлится до конца февраля.

Напомним, что улицы Нижнего Новгорода начали украшать ещё в начале декабря, а новогодние ели установили на пл. М. Горького, пл. Революции, пл. Советской, около ФОКа "Юность" на ул. Ярошенко, а также на пл. Минина и Пожарского - и других площадках. Кроме того, праздничный декор появился почти в 50 общественных пространствах во всех районах города.

Ранее сообщалось, что основная праздничная программа в Нижнем Новгороде продлится с 20 декабря по 7 января. Так, в рамках фестиваля "Горьковская ёлка" различные мероприятия пройдут на улице Большой Покровской, в учреждениях культуры и торговых центрах, а центральной локацией станет Театральная площадь. Ледовой каток "Горьковская ёлка" будет работать у кинотеатра "Россия".

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