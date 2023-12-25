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Общество

Почти 40 катков откроются в Нижнем Новгороде этой зимой

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Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде этой зимой откроются 38 катков у дома. Об этом рассказал директор городского департамента физической культуры и спорта Антон Ермаков.

"По поручению главы города Юрия Шалабаева увеличили количество катков, в том числе во дворах. Если в прошлом году их было 29, в этом – уже 38. Лед делаем качественный, чтобы нижегородцы могли получить удовольствие от катания на коньках или игры в хоккей. У нас есть муниципальное автономное учреждение, которое занимается обслуживанием этих площадок. Соответственно, на протяжении зимнего периода будет предусмотрено их обслуживание, уборка снега", - сообщил он.

"Сначала делаем черновую заливку, потом чистовой слой горячей водой, после этого – варка льда. Запланирована заливка всех площадок до Нового года, а потом будем делать ремонтные заливки по мере необходимости", - поделился планами специалист по обслуживанию и эксплуатации спортивных объектов МАУ "МЦ спортивных объектов и ГТО" Валерий Чикинов.

"Спортивные площадки сейчас очень хорошие делают, детвора там и летом, и зимой. Сейчас все в хоккей играют до ночи. А начнутся каникулы – на катке будет не протолкнуться", - рассказал нижегородец Григорий Буланов.

СПРАВКА:
Нижегородский район:
г.Нижний Новгород, ул. Верхне-Печерская, д.2;
г.Нижний Новгород, ул. Усилова, д.6;
г.Нижний Новгород, ул. Гоголя, д.47а;
г.Нижний Новгород, д.Новая;

Советский район:
г. Нижний Новгород, ул. Малиновского, д.2;
г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д.83;
г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.60;

Сормовский район:
г. Нижний Новгород, ул. Героев космоса, д.50а;
г. Нижний Новгород, ул. Красносормовская, д.3;
г. Нижний Новгород, ул. Сутырина,33;
г.Нижний Новгород, Зайцева 2;

Приокский район:
г. Нижний Новгород, ул. 2-й Кемеровский переулок, д.5;
г.Нижний Новгород, сп.Кудьма, ул.Пушкина, д.54;
г.Нижний Новгород, дер.Бешенцево;
г.Нижний Новгород, ул. Маршала Жукова, д.5;
г. Нижний Новгород, ул. Крылова, д.14а;

Канавинский район:
г.Нижний Новгород, ул.Витебская, д.66;
г. Нижний Новгород, ул. Весенняя, д.29;
Московский район:
г.Нижний Новгород, ул.Народная, д.38;
г.Нижний Новгород, ул.Рябцева, д.10;
г.Нижний Новгород, ул.Чаадаева, д.30;
г.Нижний Новгород, пр-т. Героев, д. 30;

Ленинский район:
г.Нижний Новгород, ул.Снежная, д.24/4;
г.Нижний Новгород, ул.Героя Попова, д.4;
г.Нижний Новгород, пер.Райниса;
г.Нижний Новгород, Комсомольское шоссе, д.10/2;
г.Нижний Новгород, ул. Дачная, д. 32 (ФОКОТ);
г.Нижний Новгород, пр.Ленина, д.40;
г. Нижний Новгород, ул. Самочкина, д.11а;

Автозаводский район:
г.Нижний Новгород, ул.Дьяконова, д.20;
г.Нижний Новгород, пр-т Октября, д. 16;
г.Нижний Новгород, ул. Веденяпина, д.16;
г.Нижний Новгород, ул. Пермякова, д.46;
г.Нижний Новгород, пр-т Бусыгина, д.34;
г.Нижний Новгород, пр-т Ильича, д.43/1;
г.Нижний Новгород, ул.Мончегорская, д.34;
г.Нижний Новгород, Бахтина, 1а;
г.Нижний Новгород, Южное шоссе, 20А.

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Теги:
Каток
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