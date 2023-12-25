Почти 40 катков откроются в Нижнем Новгороде этой зимой Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде этой зимой откроются 38 катков у дома. Об этом рассказал директор городского департамента физической культуры и спорта Антон Ермаков.

"По поручению главы города Юрия Шалабаева увеличили количество катков, в том числе во дворах. Если в прошлом году их было 29, в этом – уже 38. Лед делаем качественный, чтобы нижегородцы могли получить удовольствие от катания на коньках или игры в хоккей. У нас есть муниципальное автономное учреждение, которое занимается обслуживанием этих площадок. Соответственно, на протяжении зимнего периода будет предусмотрено их обслуживание, уборка снега", - сообщил он.

"Сначала делаем черновую заливку, потом чистовой слой горячей водой, после этого – варка льда. Запланирована заливка всех площадок до Нового года, а потом будем делать ремонтные заливки по мере необходимости", - поделился планами специалист по обслуживанию и эксплуатации спортивных объектов МАУ "МЦ спортивных объектов и ГТО" Валерий Чикинов.

"Спортивные площадки сейчас очень хорошие делают, детвора там и летом, и зимой. Сейчас все в хоккей играют до ночи. А начнутся каникулы – на катке будет не протолкнуться", - рассказал нижегородец Григорий Буланов.

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