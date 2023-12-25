Реконструкция "Дома чекиста" в Нижнем Новгороде может начаться в 2024 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

Реконструкция "Дома чекиста" в Нижнем Новгороде может начаться в 2024 году. Об этом сообщил руководитель УГООКН Нижегородской области Григорий Меламед, отвечая на вопросы подписчиков губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Согласно информации, проект приспособления для современного использования объекта культурного наследия регионального значения на улице Малой Покровской был согласован еще в 2022 году. Сейчас он проходит государственную экспертизу.

Предполагается, что положительное заключение госэкспертизы будет получено в I квартале 2024 года, после чего начнется проведение работ по сохранению здания.

Напомним, что "Комплекс-строй" планировал приступить к реставрации "Дома чекиста" ещё в 2014 году, но из-за недостатка средств ремонт так и не был начат.

В связи с этим "Дом чекиста" был выкуплен в собственность Нижегородской области.

СПРАВКА:

"Дом-коммуна "Дом чекиста" 1932 года постройки – нежилое пятиэтажное здание общей площадью 6 084 кв.м., объект культурного наследия регионального значения, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Малая Покровская, д.16 (литеры А, А1, А2, А3, А4, А4).

Здание построено по проекту архитектора А. Н. Тюпикова в стиле конструктивизм. Оно имело жилую часть и общественные помещения — танцевальный, театральный и спортивный залы. Ранее в здании находился Дом культуры ГУВД.

С 1998 года оно находится в неудовлетворительном состоянии.