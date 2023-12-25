Вымогатели денежной суммы задержаны в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области. По данным ведомства,в полицию о происшествии сообщили представители больницы, куда поступил раненый.
Как известно, пострадавшим оказался 32- летний гражданин республики ближнего зарубежья. Он сообщил, что к нему на работу в шиномонтаж на проспекте Кирова, приехали двое неизвестных мужчин и его знакомая с просьбой вернуть долг. Не получив желаемого, один из мужчин выстрелили из травматического пистолета в правую ногу жертве. После чего они вывезли его в гаражный массив, где конфликт перерос в драку. Отобрав у потерпевшего мобильный телефон, мужчины скрылись. Знакомая пострадавшего отвезла его на своей машине обратно в шиномонтаж, откуда пострадавший обратился за медпомощью.
Сотрудники угрозыска автозаводской полиции при содействии коллег из 10 отдела УУР ГУ МВД России по Нижегородской области установили и задержали двух ранее судимых нижегородцев. По их словам, год назад к ним обратилась знакомая с просьбой одолжить 40 000 рублей. Потом она передала эти деньги потерпевшему для их увеличения путем конвертации в иностранную валюту.
Потерпевший смог вернуть только часть суммы, потом долго скрывался. Спустя время он был обнаружен в шиномонтаже. Куда злоумышленники прибыли выбивать долг. Возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия». Как выяснили полицейские, подозреваемые распорядились похищенным имуществом, а именно мобильным телефоном стоимостью 8 000 рублей, по личному усмотрению.
Кроме того, было установлено, что потерпевший находился на территории РФ незаконно. После завершения расследования, он будет депортирован с территории страны. Фигуранты уголовного дела помещены под домашний арест. Следствие продолжается.
Ранее сообщали, что пожилая нижегородка отдала мошенникам 1,2 млн рублей.
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