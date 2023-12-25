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Политика

Подписи в пользу кандидата Владимира Путина на выборах президента РФ идет в Нижегородской области

04 января 2024 13:58  [174] Политика
Подписи в пользу кандидата Владимира Путина на выборах президента РФ идет в Нижегородской области

Подписи в пользу кандидата Владимира Путина на выборах президента РФ идет в Нижегородской области

Фото: региональный избирательный штаб

Подписи в пользу кандидата Владимира Путина на выборах президента РФ идет в Нижегородской области. Об этом сообщает региональный избирательный штаб . По данным штаба, в России сбор подписей начался с 23 декабря.

Сбор подписей в поддержку кандидата в торговых центрах, на вокзале, в аэропорту и на улицах городов ведут партийные активисты и волонтеры Нижегородской области.

В одном из торгово-развлекательных комплексов в Нижегородском районе Нижнего Новгорода также установлена стойка для сбора подписей за действующего президента.

«Президент определяет верный курс и нужное направление развития страны. Народ отдаст свои голоса за умного и грамотного человека, с которым наша страна придет к победе», - считает нижегородка Ирина Файст

По мнению нижегородца Николая Безрукова, поддержать достойного кандидата на предстоящих выборах - это долг каждого гражданина страны.

Напомним, 18 декабря Владимир Путин лично подал пакет документов, которые требуются для выдвижения на выборах главы государства в ЦИК. Для регистрации на выборах необходимо собрать 300 тысяч подписей избирателей. Сбор подписей продолжится до конца января. Выборы назначены на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.

Ранее руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов рассказал, что 84% россиян считают выборы президента РФ важным событием для себя лично и 89% - важным событием для страны. Среди базовых мотивов участия в выборах у людей — патриотический (91%) и мотив будущего, связанный с семьей (68%)". При этом большинство россиян (70%) уверены, что Владимиру Путину следует баллотироваться на новый срок.

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Теги:
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