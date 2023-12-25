Нижегородские дружинники в 2023 году пресекли 1220 правонарушений Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Народные дружинники Нижнего Новгорода за 11 месяцев 2023 года пресекли 1220 правонарушений. Об этом сообщил консультант департамента по безопасности и мобилизационной подготовке мэрии Игорь Ланской.

Согласно информации, по состоянию на 1 декабря 2023 года общая численность народных дружинников составляет 638 человек.

Дружинники за 11 месяцев помогли полиции раскрыть 105 преступлений, провели 5506 дежурств, в ходе которых проведено 1680 предупредительных и профилактических бесед с лицами, склонными к совершению правонарушений и состоящих на профилактических учетах в отделах полиции.

Кроме того, народные дружины приняли участие в 190 рейдах Социального патруля и других мероприятий совместно с КДН. Дружинники 1540 раз принимали участие в проведении различных рейдов по соблюдению общественного порядка, а также следили за безопасностью при проведении 645 культурно-массовых и спортивных мероприятий.

Ранее сообщалось, что в реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности Нижегородской области входят 100 народных дружин общим составом более 2,9 тысячи человек.

Напомним, 292 наиболее активных дружинников в 2022 году наградили денежными премиями, ценными подарками и благодарственными письмами.

По итогам 2022 года лучшей в Нижнем Новгороде стала дружина Горьковского автозавода, а лучшим дружинником признан член автозаводской дружины Александр Трофимов.