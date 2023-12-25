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Общество

Более 200 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода в праздники

10 января 2024 10:51  [61] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Городские службы в период новогодних праздников вывезли с улиц Нижнего Новгорода 207 тысяч кубометров снега. Об этом сообщил первый заместитель главы администрации Денис Скалкин.

Согласно информации, всего с начала зимы вывезено 760 тысяч кубометров снега.

В новогодние праздники в Нижнем Новгороде ежедневно работали более 800 единиц дорожной и коммунальной техники, более 3 тысяч дорожных рабочих и дворников.

Денис Скалкин также отметил, что особое внимание в аномальные холода было направлено на системы теплоснабжения.

Так, одно из нарушений произошло в Канавинском районе в районе улицы Обухова. Бригады "Теплоэнерго" и ДУКа в установленные сроки заменили  радиаторы отопления в ряде квартир на новые, также поменяли стояки центрального отопления. 

Ранее сообщалось, что все 252 источника тепловой энергии на территории Нижнего Новгорода функционируют в штатном режиме.

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Теги:
Городское хозяйство
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