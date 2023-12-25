"Нижегородпассажиравтотранс" оштрафовали за переработки водителей Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Нижегородпассажиравтотранс" оштрафовали за переработки водителей. Информация об этом размещена на сайте Нижегородского районного суда.

Согласно информации, в ходе проверки специалисты установили, что продолжительность смен нижегородских водителей автобусов составляет от 13 до 19 часов.

В соответствии с законодательством продолжительность ежедневной смены водителей не может превышать 10 часов или 12 часов в отдельных случаях.

Представители ГП НО "Нижегородпассажиравтотранс" признали вину предприятия, однако отмечается, что это нарушение было совершено повторно.

В связи с этим суд оштрафовал НПАТ на 120 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что около 1500 водителей автобусов не хватает в Нижегородской области.