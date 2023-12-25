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"Нижегородпассажиравтотранс" оштрафовали за переработки водителей. Информация об этом размещена на сайте Нижегородского районного суда.
Согласно информации, в ходе проверки специалисты установили, что продолжительность смен нижегородских водителей автобусов составляет от 13 до 19 часов.
В соответствии с законодательством продолжительность ежедневной смены водителей не может превышать 10 часов или 12 часов в отдельных случаях.
Представители ГП НО "Нижегородпассажиравтотранс" признали вину предприятия, однако отмечается, что это нарушение было совершено повторно.
В связи с этим суд оштрафовал НПАТ на 120 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что около 1500 водителей автобусов не хватает в Нижегородской области.
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