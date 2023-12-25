Двухэтажные поезда между Нижним Новгородом и Москвой
Более 100 аварийных домов снесут в 2024 году
"Волги" снова начнут собирать в Нижнем Новгороде
Бесплатные катки в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
11 января 2024 10:07  [46] Дополнительный поезд Нижний Новгород – Москва запустят с 17 января
11 января 2024 10:00  [48] Наталья Савицкая: "Физическую активность можно считать профилактикой многих серьезных заболеваний"
11 января 2024 09:45  [84] Новый год отпраздновали в обновленном "Детском сквере" в Автозаводском районе
11 января 2024 09:39  [82] Водителей призывают к аккуратности на дорогах из-за неблагоприятных метеоусловий
11 января 2024 09:28  [96] Более 300 вынужденных переселенцев трудоустроились в Нижегородской области
11 января 2024 09:14  [93] Свет и ГВС локально отключат в двух районах Нижнего Новгорода 11 января
10 января 2024 18:55  [290] До конца 2024 года в Нижегородской области благоустроят 85 общественных пространств
10 января 2024 18:38  [270] Две нижегородские практики пополнили перечень лучших в сервисе "Смартека" Агентства стратегических инициатив
10 января 2024 18:20  [280] Центробанк сообщил о новой схеме мошенничества с активами
10 января 2024 17:50  [275] МегаФон разогнал мобильный интернет в 400 локациях Нижегородской области
Общество

Новый год отпраздновали в обновленном "Детском сквере" в Автозаводском районе

11 января 2024 09:45  [84] Общество

Фото: АНО "Общественное самоуправление Нижнего Новгорода", архив

Жители Автозаводского района 30 декабря собрались в "Детском сквере", чтобы отпраздновать наступающий Новый год.

Пространство было благоустроено в 2023 году в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды нацпроекта "Жильё и городская среда". За год до этого за его обновление проголосовали почти 5 тысяч нижегородцев.

Здесь появились современная детская площадка, спортивное оборудование, новое удобное покрытие.

Всего в Автозаводском районе по программе ФКГС благоустроили 5 общественных пространств.

Перед Новым годом в новом сквере состоялся праздник в рамках проекта "Новый год в каждый двор", который реализуется АНО "Общественное самоуправление Нижнего Новгорода" совместно с НРО ВОД "Волонтеры Победы".

Для детей были организованы различные конкурсы, загадки, новогодние песни и танцы, хороводы вокруг елки, встреча Деда Мороза и Снегурочки, которые подарили участникам сладкие подарки.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автозаводский район Новый год
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
25 декабря 2023 14:42Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph