Новый год отпраздновали в обновленном "Детском сквере" в Автозаводском районе

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Жители Автозаводского района 30 декабря собрались в "Детском сквере", чтобы отпраздновать наступающий Новый год.
Пространство было благоустроено в 2023 году в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды нацпроекта "Жильё и городская среда". За год до этого за его обновление проголосовали почти 5 тысяч нижегородцев.
Здесь появились современная детская площадка, спортивное оборудование, новое удобное покрытие.
Всего в Автозаводском районе по программе ФКГС благоустроили 5 общественных пространств.
Перед Новым годом в новом сквере состоялся праздник в рамках проекта "Новый год в каждый двор", который реализуется АНО "Общественное самоуправление Нижнего Новгорода" совместно с НРО ВОД "Волонтеры Победы".
Для детей были организованы различные конкурсы, загадки, новогодние песни и танцы, хороводы вокруг елки, встреча Деда Мороза и Снегурочки, которые подарили участникам сладкие подарки.
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