Новый год отпраздновали в обновленном "Детском сквере" в Автозаводском районе Общество

Фото: АНО "Общественное самоуправление Нижнего Новгорода", архив

Жители Автозаводского района 30 декабря собрались в "Детском сквере", чтобы отпраздновать наступающий Новый год.

Пространство было благоустроено в 2023 году в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды нацпроекта "Жильё и городская среда". За год до этого за его обновление проголосовали почти 5 тысяч нижегородцев.

Здесь появились современная детская площадка, спортивное оборудование, новое удобное покрытие.

Всего в Автозаводском районе по программе ФКГС благоустроили 5 общественных пространств.

Перед Новым годом в новом сквере состоялся праздник в рамках проекта "Новый год в каждый двор", который реализуется АНО "Общественное самоуправление Нижнего Новгорода" совместно с НРО ВОД "Волонтеры Победы".

Для детей были организованы различные конкурсы, загадки, новогодние песни и танцы, хороводы вокруг елки, встреча Деда Мороза и Снегурочки, которые подарили участникам сладкие подарки.