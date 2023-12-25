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Спорт

Кирилл Глущенков стал игроком нижегородского ФК "Пари НН"

10 января 2024 14:17  [109] Спорт
Фото: Telegram-канал Давид МГ

Фото: Telegram-канал Давид МГ

Нижегородский футбольный клуб "Пари НН" подписал контракт с Кириллом Глущенковым на четыре года. Об этом сообщил гендиректор ФК "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов.

По его словам, новый игрок "горожан" является воспитанником ставропольской футбольной школы.

"Ранее Кирилл Глущенков выступал за молодежную команду московского "Динамо", воронежский "Факел», белорусские клубы "Ислочь" и "Торпедо-БелАЗ". В составе автозаводцев стал обладателем Кубка страны и бронзовым призером чемпионата. Провел за "Торпедо-БелАЗ" два матча в Лиге Конференций УЕФА, отметившись забитым голом", - написал в своем Telegram-канале Давид Мелик-Гусейнов.

Ранее сообщалось, что полузащитник московского "Локомотива" Константин Марадишвили стал игроком ФК "Пари НН".

 

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Теги:
Футбол
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