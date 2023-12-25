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Две школы открылись в Нижнем Новгороде после ремонта

10 января 2024 15:57  [110] Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Две школы открылись в Нижнем Новгороде после ремонта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Так, в школе №51 в Канавинском районе была обновлена кровля.

В гимназии №25 им. А.С.Пушкина в Советском районе был проведен комплексный капитальный ремонт. Здесь были обновлены кровля, фасад и ограждения, отремонтированы коридоры, учебные классы, спортивный и музыкальный залы, столовая и пищеблок.

Также для школы было закуплено современное оборудование - интерактивные доски, 3D-принтеры, VR-шлемы и другое.

Ранее сообщалось, что школы и четыре детсада построят в новых ЖК Нижнего Новгорода до 2028 года.

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Теги:
капремонт Школы
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