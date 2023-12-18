Три школы и четыре детсада построят в новых ЖК Нижнего Новгорода до 2028 года

Фото:
Депутаты Гордумы на заседании 19 декабря одобрили внесение изменений в Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Нижнего Новгорода на 2020−2030 годы.
Согласно информации, в данную программу включено строительство в период с 2024 по 2028 гг. трёх школ и четырёх детских садов в Ленинском, Советском и Приокском районах. Это станет логичным продолжением перспективного жилищного строительства на данных территориях.
Также в перечень инвестиционных проектов внесена реконструкции лицея №40. В частности, предполагается создание корпуса дополнительного образования.
Ранее сообщалось, что школу на 1350 мест планируется построить в районе метромоста в Нижнем Новгороде. Кроме того, школу на тысячу мест построят в рамках КРТ в Северном микрорайоне.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+