Три школы и четыре детсада построят в новых ЖК Нижнего Новгорода до 2028 года Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области, архив

Депутаты Гордумы на заседании 19 декабря одобрили внесение изменений в Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Нижнего Новгорода на 2020−2030 годы.

Согласно информации, в данную программу включено строительство в период с 2024 по 2028 гг. трёх школ и четырёх детских садов в Ленинском, Советском и Приокском районах. Это станет логичным продолжением перспективного жилищного строительства на данных территориях.

Также в перечень инвестиционных проектов внесена реконструкции лицея №40. В частности, предполагается создание корпуса дополнительного образования.

Ранее сообщалось, что школу на 1350 мест планируется построить в районе метромоста в Нижнем Новгороде. Кроме того, школу на тысячу мест построят в рамках КРТ в Северном микрорайоне.