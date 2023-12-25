Земляной вал в Нижнем Новгороде планируется благоустроить Общество

Фото: АНО "АСИРИС"

Земляной вал в Нижнем Новгороде планируется благоустроить. Об этом сообщили в АНО "АСИРИС".

Согласно информации, концепция благоустройства была разработана архитектурным бюро "Фьюжн".

Напомним, Земляной вал имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. Земляная насыпь длиной около 100 метров является одним из уцелевших фрагментов дерево-земляных укреплений XVII века.

В рамках благоустройства планируется покрыть холм озеленением, высадить многолетние травянистые растения и создать живую изгородь.

Также будут установлены скамейки, светильники, подсветка для лестницы, стенды в виде частокола с информацией о Малом остроге. Запланировано создание настила из хвойных пород древесины.

На территории земляной насыпи будут организованы смотровые точки с видами на сам вал, детский парк им. Свердлова, фасады Епархиального Серафимовского дома, корпус Волжского государственного университета водного транспорта, перекресток улиц Минина и Пискунова.

Как отметили в АСИРИС, концепция благоустройства подчеркивает особенность территории и предполагает создание нового общественного пространства.

Ранее сообщалось, что минимум 85 пространств благоустроят в Нижегородской области в 2024 году.