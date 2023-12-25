Женщина убила мужа в Приокском районе Происшествия

В Приокском районе Нижнего Новгорода 52-летняя нижегородка подозревается в убийстве мужа.

Как рассказали в нижегородском СУ СК, трагедия произошла 7 января.

По версии следствия, подозреваемая вместе со своим супругом в тот день употребляла спиртные напитки.

В ходе возникшей ссоры женщина ударила мужчину ножом в область шеи. От полученных телесных повреждений 44-летний потерпевший скончался.

Вину в совершении инкриминированного деяния женщина признала, в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что женщину обвиняют в убийстве мужа в Сормовском районе.