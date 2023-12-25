Экс-директора нижегородского колледжа осудили за зачисление фиктивных студентов Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Бывшего директора Нижегородского индустриального колледжа Александра Силантьева осудили за зачисление фиктивных студентов. Информация об этом размещена на сайте Автозаводского районного суда.

Согласно информации, колледж заключил 12 договоров на обучение 152 человек, пострадавших от пандемии коронавируса.

В связи с тем, что на данную программу поступило недостаточно заявок, было принято решение зачислить в колледж родственников и знакомых работников учреждения, которые не имели права обучаться по этой программе, так как не имели статуса статуса "граждан, ищущих работу". Фактически такие студенты не проходили обучение, но им были вручены дипломы.

На каждого учащегося из бюджета было выделено 24 500 рублей, всего - 3,73 млн рублей. Материальный ущерб был оценен в 1,25 млн рублей, так как было установлено, что не менее 51 человека обучались фиктивно.

Суд назначил Александру Силантьеву наказание в виде лишения свободы на два года условно, а также запретил ему на два года занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.

Ранее сообщалось, что экс-замглавы администрации Ленинского района будут судить за превышение полномочий.