Двухэтажные поезда между Нижним Новгородом и Москвой
"Волги" снова начнут собирать в Нижнем Новгороде
Поезд в честь Нижегородской области запустили в метро Новосибирска
Электричка свяжет Кстово и Мызу в 2025 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Происшествия
28 декабря 2023 18:24  [55] Экс-замглавы администрации Ленинского района будут судить за превышение полномочий
28 декабря 2023 12:36  [193] Нижегородского капитана теплохода осудят за присвоение 4 млн рублей
28 декабря 2023 12:01  [209] Нижегородец потерял более 4,2 млн рублей при попытке заработать на криптобирже
26 декабря 2023 08:58  [390] Женщина погибла в результате пожара на Бору
25 декабря 2023 15:16  [939] Уголовное дело заведено после нападения собаки на пенсионерку в Павловском районе
25 декабря 2023 14:33  [445] Доследственную проверку проводят после гибели женщины на улице Белинского
25 декабря 2023 09:28  [554] Пенсионерка из Павлова отдала мошенникам почти полмиллиона рублей
23 декабря 2023 13:02  [646] Женщина погибла во время пожара на улице Белинского 23 декабря
22 декабря 2023 14:09  [952] Жительницу Павлова будут судить за убийство знакомого
22 декабря 2023 10:16  [752] Массовое ДТП произошло в Кстовском районе утром 22 декабря
Происшествия

Экс-замглавы администрации Ленинского района будут судить за превышение полномочий

28 декабря 2023 18:24  [55] Происшествия

Бывшего заместителя главы администрации Ленинского района Нижнего Новгорода будут судить за превышение полномочий и мошенничество. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

По версии следствия, обвиняемый с использованием служебного положения ввел в заблуждение сотрудников некоммерческой организации и организовал заключение фиктивного договора между данной НКО и администрацией.

При этом никаких услуг в рамках договора фактически не оказывалось, а денежные средства в качестве оплаты по договору в полном объеме оказались у обвиняемого.

В результате противоправных действий НКО причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 360 тысяч рублей.

Вину в совершении инкриминируемого деяния экс-замглавы района признал, с занимаемой должности он уже уволен.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что бывшую сотрудницу полиции будут судить за фальсификацию доказательств по уголовному делу.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ленинский район
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
25 декабря 2023 14:42Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph