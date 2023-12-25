Экс-замглавы администрации Ленинского района будут судить за превышение полномочий Происшествия

Бывшего заместителя главы администрации Ленинского района Нижнего Новгорода будут судить за превышение полномочий и мошенничество. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

По версии следствия, обвиняемый с использованием служебного положения ввел в заблуждение сотрудников некоммерческой организации и организовал заключение фиктивного договора между данной НКО и администрацией.

При этом никаких услуг в рамках договора фактически не оказывалось, а денежные средства в качестве оплаты по договору в полном объеме оказались у обвиняемого.

В результате противоправных действий НКО причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 360 тысяч рублей.

Вину в совершении инкриминируемого деяния экс-замглавы района признал, с занимаемой должности он уже уволен.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что бывшую сотрудницу полиции будут судить за фальсификацию доказательств по уголовному делу.