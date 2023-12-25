Юрий Шалабаев: "Работа прокуратуры создает надежный фундамент для всего общества" Общество

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев направил поздравление с Днем работника прокуратуры.

"Уже более 300 лет, со времен Петра I, сотрудники ведомства обеспечивают законность и защиту прав наших граждан. Работа прокуратуры создает надежный фундамент для всего общества, для безопасности россиян, для борьбы с коррупцией во всех ее проявлениях. А люди, которые выбирают эту профессию, всегда отличались честностью, порядочностью и верностью своему долгу.

Хочу поблагодарить нижегородских работников прокуратуры за профессионализм, ответственность и преданность своему делу. Каждый из вас вносит огромный вклад в укрепление правового порядка и общественной безопасности. Желаю крепкого здоровья и успехов на службе. С праздником!" - говорится в поздравлении.